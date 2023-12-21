Москва, 21 декабря, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Построение экономики предложения позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Подчеркну, построение именно такой экономики — экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть», — сказал Путин.

Он отметил, что жители России в последние месяцы столкнулись с ценовыми скачками, и подчеркнул, что на внутреннем рынке нужно обеспечить достаточное предложение товаров.

Как сообщало ИА Регнум, во время большой пресс-конференции и прямой линии 14 декабря Путин объяснил рост цен на куриное яйцо сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением правительства не «открыть» вовремя импорт.

На следующий день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ведётся работа по стабилизации цен на куриное яйцо. В частности, увеличиваются объёмы собственного производства, производители и торговые сети переводятся на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены.