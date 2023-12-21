Берн, 21 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Европейский суд признал незаконным запрет футбольным клубам участвовать в Суперлиге, который наложили Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Fabio Ferrari/Global Look Press

«Правила, которые наделяют ФИФА и УЕФА исключительным контролем над коммерческим использованием прав, связанных с соревнованиями, ограничивают конкуренцию, учитывая их важность для СМИ, потребителей и телезрителей в Евросоюзе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги — отдельного турнира, не зависящего от УЕФА. В их число вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер», «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Однако из-за негативной реакции УЕФА, футболистов, болельщиков и властей ряда стран девять команд сразу объявили о выходе из проекта. От создания турнира было решено отказаться.

В октябре 2022 года новый глава Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что проект все ещё находится в разработке и возродится в течение трёх лет. По его словам, Суперлига заявляет о переходе к открытому формату, а постоянное членство клубов в турнире не обсуждается. Он добавил, что новое и расширенное видение проекта должно привлечь болельщиков и создать более широкий консенсус по поводу проблем, стоящих перед европейским футболом.