Краснодар, 21 декабря, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» согласовал трансфер колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо. Об этом 21 декабря сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Кадр из видео Кевин Кастаньо

По информации издания, в ближайшее время 23-летний игрок, выступающий за клуб «Крус Асуль», должен подписать контракт с «Краснодаром».

По информации ESPN Deportes, 23-летний футболист обойдется российскому клубу в 7 млн долларов.

В нынешнем сезоне Кастаньо сыграл в 13 матчах, в которых отметился результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года и с тех пор провёл семь матчей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский «Спартак» заинтересовался нападающим турецкого «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсаном Абубакаром. Его могут приобрести зимой за €5 млн. До «Бешикташа» он играл за саудовский «Аль-Наср». В текущем сезоне футболист сыграл в 22 матчах, отметился 11 голами и тремя результативными передачами.