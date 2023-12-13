Москва, 13 декабря, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Московский ФК «Спартак» заинтересовался нападающим турецкого «Бешикташа» и камерунской сборной Винсентом Абубакаром. Об этом стало известно 13 декабря.

IMAGO/David Klein / Global Look Press Камерунский футболист Венсан Абубакар

Футболиста отстранили после матча с «Фенербахче», и вскоре после этого начались переговоры его представителей со «Спартаком». Как сообщил в социальных сетях портал Laura Dave Média, Абубакара могут приобрести зимой за €5 млн.

До турецкого «Бешикташа» камерунец играл за саудовский «Аль-Наср». В текущем сезоне футболист сыграл в 22 матчах, отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Как сообщало 3 декабря ИА Регнум, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль во время первого тайма матча в рамках РПЛ против грозненского «Ахмата» толкнул футболиста из команды противника Бернарда Беришу и получил красную карточку. Главный судья матча Евгений Кукуляк показал Беришу жёлтую карточку, а Абаскалю — красную, удалив последнего с поля. Когда тренер уходил, в него кто-то бросил полную пластиковую бутылку.