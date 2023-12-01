Москва, 1 декабря, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 1 декабря указ об увеличении численности российской армии. Согласно документу, штатная численность Вооружённых сил России устанавливается в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум

«Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», — говорится в тексте документа.

В предыдущем указе, признанном новым документом утратившим силу, показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Таким образом, численность военных увеличится на 170 тысяч.

Увеличение численности военнослужащих будет осуществляться поэтапно за счёт тех граждан, которые хотят служить по контракту.

При этом существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.

Как следует из документа, увеличение штатной численности ВС РФ обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением СВО, продолжающимся расширением НАТО, модернизацией ядерного оружия США.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании по выполнению задачи об увеличении численности войск заявил, что для этого создадут новые межвидовые территориальные объединения ВС России — Московский и Ленинградский военные округа, а также группировки на территориях новых субъектов РФ. Министр обороны подчеркнул, что особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту и обеспечить их вооружением и техникой.

Позднее, в марте, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что смешанная, контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек необходима России, исходя из потребностей страны.

В конце июня Шойгу доложил президенту Путину о пяти резервных полках, сформированных более чем на 60% и по технике, и по личному составу. Глава Минобороны пояснил, что для формирования соединений поставили 3786 единиц техники, а в июле он сообщил о мероприятиях в рамках увеличения численности российской армии. В частности, он рассказал, что формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. Одновременно с этим, по его словам, велась плановая поставка вооружения и техники, а также подготовка военнослужащих и слаживание подразделений.