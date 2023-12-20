Москва, 20 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Награды должны получать патриоты, которые живут и работают в России, а не покинувшие страну люди с сомнительными взглядами, заявил 20 декабря актёр Сергей Никоненко, комментируя вручение премии телеканала Fashion TV дочери Аллы Пугачёвой Кристине Орбакайте.

РИА Новости / Светлана Шевченко

«Очень плохо, что она получила награды! Уехали, и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдётся. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России. Которые отчисляют средства для наших военных, ездят в зону СВО, выступают на передовой. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти!» — сказал Никоненко в разговоре с «MK.RU».

Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в свою очередь напомнил, что Орбакайте живёт в США и отношения к России фактически не имеет, что её формальный отчим Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признан иноагентом, а Пугачёва называет граждан России рабами и холопами. Бородин призвал провести проверку организаторов церемонии вручения премий.

Ранее сообщалось, что Орбакайте, приехавшая в Россию для проведения новогодних корпоративов, после праздников вернётся домой, в США. За каждое выступление на корпоративе артистка требует 4,5 млн рублей.

В декабре 2023 года Бородин призвал Орбакайте обозначить свою позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Позиция матери и отчима артистки понятна, а позиция её самой — нет, поскольку публично о СВО Орбакайте не высказывалась, отметил руководитель проекта.