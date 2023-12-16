Москва, 16 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте после новогодних корпоративов снова уедет в США. Об этом 16 декабря стало известно Telegram-каналу Mash.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте

«Отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск», — говорится в сообщении.

Источник из окружения артистки рассказал, что Орбакайте уже взяла билеты и уедет после новогодних корпоративов. Не исключено, что певица снова вернётся в Россию по работе. При этом цены на мероприятия она снизила на 500 тысяч рублей. Теперь корпоратив обойдётся в четыре с половиной миллиона.

Отмечается, однако, что райдер остался прежним. Среди требований певицы значатся люксовый автопарк, лучший отель в городе, охрана и полная секретность.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря Орбакайте заметили на «Песне года». Программу она завершила пожеланиями любви и мирного неба над головой. При этом семья Орбакайте пока в Россию не приезжает. Также сообщалось, что артистка готова приезжать в Россию на корпоративы.

Позднее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Орбакайте, переехавшую в США, обозначить позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Он отметил, что позиция её матери певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) понятна, а вот позиция самой Орбакайте пока нет.

Певица ни разу не высказалась публично о спецоперации.