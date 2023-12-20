Москва, 20 декабря, 2023, 13:53 — ИА Регнум. 2023 год может стать первым за десять лет, когда Центральный банк РФ не отозвал ни одной лицензии. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов в ходе девятой банковской юридической конференции.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Это первый год, в течение которого — по крайней мере до даты проведения конференции, и я надеюсь, что и до конца года — не было отозвано ни одной лицензии», — сказал Гузнов.

По его словам, сам этот факт свидетельствует о том, что российская банковская система стабильна и что проведённая программа финансового оздоровления дала результаты.

Также он добавил, что банковский сектор подходит к концу года с впечатляющими результатами, особенно если смотреть на совокупную прибыль банковского сектора, которая превысит 3 трлн рублей.

С 2013 года Центробанк вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, ещё 15 кредитных организаций прошли финансовое оздоровление. В 2022 году регулятор отозвал всего две лицензии у банков и одну у небанковской кредитной организации, это было наименьшее количество отозванных лицензий за 10 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова. Она напомнила, что в 1990-е годы в банковскую систему из-за относительно простого регулирования пришли люди без компетенций и часто без совести, так как в то время было очень легко собирать деньги у людей и затем класть их к себе в карман и выводить за границу. Глава ЦБ отметила, что банковскую систему потом пришлось очищать от таких кредитных учреждений, потому что она является кровеносной системой экономики.