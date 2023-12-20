Киев, 20 декабря, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Украина снизила запросы на предоставление в 2024 году помощи со стороны Запада с $41 млрд до $37,3 млрд. Об этом 20 декабря сообщил украинский минфин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потребность во внешнем финансировании в 2024 году будет достигать $37,3 млрд, что верифицировано экспертами Международного валютного фонда», — говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Сергея Марченко, потребность во внешнем финансировании удалось уменьшить благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета и сокращению всех капитальных расходов, а также активизации внутреннего рынка заимствований.

Марченко добавил, что с начала 2023 года Киев получил извне более $39 млрд, а до конца года получит в общей сложности около $42,3 млрд.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в Госдепартаменте заявили, что США не могут без решения конгрессменов продолжать оказывать помощь Украине. По запросу Белого дома на нужды Украины дополнительно требуется порядка $61 млрд. Республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что всего Украина получила от внешних спонсоров $203 млрд, что на $30 млрд больше, чем её ВВП. Он отметил, что фактически это страна-банкрот.