Москва, 20 декабря, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Одобрение Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма стало чрезвычайно важным событием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 декабря журналистам.

Evan Schneider/Global Look Press

Это хорошая новость, сказал представитель Кремля, комментируя итоги голосования в Генассамблее ООН.

Мы приветствует тех, кто присоединился. Это архиважная тема для современного мира, где местами неонацисты пытаются поднимать голову. Принятие таких деклараций чрезвычайно важно, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, это решение одобрили представители большинства государств. В поддержку документа высказались 118 стран, в том числе Израиль, Китай, Бразилия, Белоруссия, Индия, КНДР, Египет. В числе 49 противников резолюции оказались США, Канада, Япония, Британия, Чехия, Польша, Украина, Германия. Ещё 14 стран воздержались от голосования, в их числе Швейцария, Турция, Южная Корея.

Принятая резолюция призывает страны уничтожить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если того требуют обстоятельства. Авторы документа решительно осуждают деяния, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в том числе граффити и рисунки пронацистского содержания, особенно на памятниках жертвам Второй мировой войны. Резолюция осуждает отрицание Холокоста и проявления религиозной нетерпимости.

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