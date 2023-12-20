Москва, 20 декабря, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Решение было одобрено 19 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы резолюции решительно осудили любые инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, а также с преследованием и насилием по признаку этнического происхождения и проявлением религиозной нетерпимости.

За принятие резолюции выступили 118 стран, включая Россию, Израиль, Китай, Бразилию, Белоруссию, Индию, КНДР, Египет и другие.

Против проголосовали 49 стран — членов ООН, среди которых США, Канада, Япония, Британия, Чехия, Польша, Украина, Германия и другие.

Ещё 14 стран воздержались от голосования, в их числе Швейцария, Турция, Южная Корея.

До этого третий комитет Генассамблеи ООН 3 ноября принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Против этого проголосовали Украина, США и Великобритания, всего 50 стран. Одобрили документ, в свою очередь, 112 стран, воздержались 14 государств.

О резолюции

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» вносится на рассмотрение каждый год. В прошлом году документ также был принят большинством на 77-й сессии ГА ООН.

В нём содержатся рекомендации к странам мира разработать и принять меры, в том числе в сфере законодательства и образования, призванные предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и героизацию «в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», включая сооружение памятников и проведение различного рода акций, направленных на прославление и реабилитацию нацистского прошлого, движения нацизма и неонацизма.

В 2022 году резолюцию поддержали 120 стран, против высказались 50, воздержались 10. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.

Комментируя итоги голосования, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что попытки стран Запада в контексте ситуации на Украине свести счёты с Россией не удались.

Как тогда подчеркнула дипломат, полученные, несмотря на беспрецедентное давление западных стран на государства — члены ООН, результаты голосования говорят о неприятии странами мира попыток оспорить закрепленные в Уставе ООН, в Уставе и приговоре Нюрнбергского трибунала, а также в приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока итоги Второй мировой войны.

Принципиально для России

Обращаясь 24 октября к участникам международного научно-практического форума «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность» президент РФ Владимир Путин призывал безапелляционно и твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, вести работу по рассекречиванию архивов, по признанию фактов злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, отметил тогда президент.

«Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников», — подчеркнул Путин.

Также 18 декабря в своём обращении к участникам заседания СНГ российский лидер отметил важность борьбы с героизацией нацизма. Он призвал к продолжению самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти об общем прошлом, борьбе с фальсификацией истории. Важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти. Они знакомят граждан с историей и местами боевой славы, добавил президент РФ.

До этого, в сентябре, Путин предложил создать в России для противостояния пропаганде нацизма Национальный центр исторической памяти. Глава государства подчеркнул, что в Европе многие хотят переписать итоги Второй мировой войны. Историю стали использовать как оружие в идеологической борьбе, поэтому России требуется инструмент защиты, сказал он.