Берлин, 20 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть ранее замороженных в стране российских активов на сумму более 720 млн евро и передать их в бюджет, передаёт 20 декабря Spiegel.

Сергей Корсун ИА Регнум

В суд Франкфурта-на-Майне был подан официальный запрос. В период с февраля 2022 по февраль 2023 года в Германии были заморожены российские активы на сумму около 5,32 млрд евро, напомнили авторы.

Как передавало ИА Регнум ранее, 12 декабря сообщалось, что Еврокомиссия утвердила предложения по использованию замороженных российских активов, но из-за отсутствия соответствующей законодательной базы не сможет использовать полученные от них доходы. Решение требует единогласной поддержки всех стран-членов ЕС.

В ноябре 2023 года комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Однако решение о такой конфискации сможет принимать только президент США. У Вашингтона возникли трудности с выделением денег на помощь Украине, и поэтому США решили прибегнуть к противоправным действиям, отмечал в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Указ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.