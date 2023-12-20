Санкт-Петербург, 20 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Момент обрушения расселённого здания в центре Санкт-Петербурга попал на видео. Кадры 20 декабря опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Владимир Бланк/ИЗВЕСТИЯ

На кадрах видно, как из арки поднимается столб пыли.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3854361" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео момента обрушения дома в центре Петербурга

В настоящее время спасатели продолжают осматривать завалы обвалившегося дома.

Как сообщало ИА Регнум, шестиэтажное нежилое здание обрушилось ночью на Гороховой улице, 73.

По данным следствия, дом является нежилым, расселённым. По предварительным данным, пострадавших при обрушении нет. СКР и городская прокуратура проводят проверку.