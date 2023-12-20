Новосибирск, 16 августа, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» под городской драмтеатр в Новосибирске в 2020 году может получить финансирование — из регионального и федерального бюджетов — в ближайший год, сообщили ИА REGNUM в мэрии муниципалитета.

Как рассказал мэр города Анатолий Локоть, от областных властей пришло подтверждение об участии в софинансировании проекта. В региональном бюджете на 2020−2021 годы будет учтена сумма в размере не менее 50% от стоимости проекта реконструкции. Остальные 50% должны поступить из федерального бюджета.

«Есть основания утверждать, что государственное финансирование начнётся с 2020 года, — сказал Локоть. — Это решающий переломный момент. Без поддержки со стороны мы бы не справились».

На реконструкцию драмтеатра необходимо около 450 млн рублей. Проектно-сметная документация разработана в 2018 году. Она прошла экспертизу.

Ранее помещение бывшего кинотеатра «Пионер» было передано театру Афанасьева. Около 30 лет у театра под руководством Сергея Афанасьева не было собственной сцены.