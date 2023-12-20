Санкт-Петербург, 20 декабря, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку после обрушения расселённого дома в центре Санкт-Петербурга, сообщили 20 декабря в городском следственном управлении СК РФ.

Следственный комитет РФ

«Проводится доследственная проверка по факту обрушения ночью 20 декабря дома 73 по улице Гороховой», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что дом является нежилым, расселённым. По предварительным данным, пострадавших при обрушении нет.

Как сообщало ИА Регнум, шестиэтажное нежилое здание обрушилось ночью на Гороховой улице, 73. На месте продолжается разбор завалов, прокуратура организовала проверку.

Из соседнего дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек размещены в гостинице, остальных приняли у себя родственники.