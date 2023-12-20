Москва, 20 декабря, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти, поэтому обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки. Об этом 20 декабря сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев в интервью телеканалу «Россия 24».

Christophe Gateau/Global Look Press

«И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить объёмы поставок российской нефти», — сказал Токарев.

Он отметил, что у этих стран нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников.

По словам Токарева, Чехия может получать небольшие объёмы через нефтепровод из Европы, но в целом без российской нефти обе страны просто не смогут существовать.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В частности, он включает в себя обеспечение ограничения цен на нефть и дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят РФ значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока и трубки из фольги.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки.