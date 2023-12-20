Лондон, 20 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. ВСУшники выражают недовольство ситуацией в зоне спецоперации — им не нравится сидеть в обороне. Они разочарованы, устали от неопределённости, при этом такие мрачные настроения не только на боевых позициях, но и в Киеве. Об этом написала британская газета Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Автор отмечает, что киевские военные с приближением зимы беспокоятся и понимают, что ВС России лучше подготовлены к ведению боевых действий, а ВСУ в этом изнурительном конфликте приходится лишь обороняться.

«Некоторые сомневаются в верности суждений своих командиров», — признало издание, добавляя, что недовольство украинцев и наёмников уже не скрыть.

Как сообщало ИА Регнум, двое канадских наёмников признали проигрышную для Украины ситуацию в конфликте. Также они заявили о потере интереса к Украине со стороны западных союзников, написала газета The Globe and Mail.

Наёмники Дейв и Джастин Смит добавили, что ноябрь 2023 года стал самым «смертоносным» для добровольцев из Канады. Один из боевиков признал, что часто задумывается о необходимости своего присутствия здесь, когда слышит о гибели канадца.

Президент России Владимир Путин заявил военнослужащим, награждённым «Золотыми Звёздами» Героев РФ, что Москва пойдёт до конца, защищая интересы страны.

Российский лидер уверен, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.