Москва, 19 декабря, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил военнослужащим, награждённым «Золотыми Звёздами» Героев РФ, что Москва пойдёт до конца, защищая интересы страны.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Мы все с вами, и я в том числе, — все пойдём до конца, защищая интересы страны», — пообещал глава государства.

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Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин провёл 19 декабря в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам специальной военной операции.

Награды из рук президента получили девять военнослужащих, проявивших себя в ходе СВО: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.

В начале церемонии президент заявил, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.