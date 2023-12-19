Россия пойдёт до конца, защищая интересы страны, заявил Путин
Москва, 19 декабря, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил военнослужащим, награждённым «Золотыми Звёздами» Героев РФ, что Москва пойдёт до конца, защищая интересы страны.
«Мы все с вами, и я в том числе, — все пойдём до конца, защищая интересы страны», — пообещал глава государства.
Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин провёл 19 декабря в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам специальной военной операции.
Награды из рук президента получили девять военнослужащих, проявивших себя в ходе СВО: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.
В начале церемонии президент заявил, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.