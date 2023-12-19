Москва, 19 декабря, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Виктор Мозес может стать игроком миланского «Интера». Об этом 19 декабря сообщил портал InterZone.

Сергей Фадеичев/ТАСС Игрок «Спартака» Виктор Мозес

Отмечается, что в итальянском клубе считают 33-летнего нигерийского хавбека оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. Мозес уже выступал за «Интер» в сезоне 2019/20.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года, тогда он перешёл из лондонского «Челси» на правах аренды. В июле 2021 года московский клуб выкупил футболиста за €5 млн. Контракт игрока с клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €1,5 млн.

В сезоне 2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) Мозес провел за красно-белых 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Спартак» заинтересовался нападающим турецкого «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсаном Абубакаром. Его могут приобрести зимой за €5 млн. До «Бешикташа» он играл за саудовский «Аль-Наср». В текущем сезоне футболист сыграл в 22 матчах, отметился 11 голами и тремя результативными передачами.