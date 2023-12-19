Москва, 19 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В издательстве «Захаров», которое связано с выпуском книг писателя Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), проходят обыски. Об этом 19 декабря говорится в Telegram-канале издательства.

Максим Блинов/РИА Новости Борис Акунин (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)

«В издательство «Захаров» пришли из Следственного комитета с обыском», — говорится в сообщении.

Там добавили, что сотрудники Следственного комитета требуют ключ от склада, чтобы «изъять тиражи книг Акунина».

Также сообщается, что в издательство приехал адвокат.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря в СКР сообщили, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России.

13 декабря Акунин в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил, что разделяет тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города.