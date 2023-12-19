Москва, 19 декабря, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В России в 2024 году может исчезнуть импортное вино стоимостью до 700 рублей, заявил сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По его словам, риск исчезновения связан с ростом ставки таможенных пошлин и акцизов на импортные напитки.

Так, напомнил он, с 1 августа размер пошлины составляет 20% вместо 12,5%. Особенно чувствительным повышение оказалось в категории импортных вин до пяти евро за бутылку.

На стоимость влияют инфляция, цены на упаковку, а также транспортировку и электроэнергию в Европе, пояснил Каширин. В результате в стране постепенно целая категория вин прост исчезнет, предупредил он.

По его прогнозам, процесс исчезновения сегмента дешевых импортных вин в России начнётся после новогодних праздников и продлится до 2025 года, передаёт РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на всю табачную продукцию и отдельные виды алкоголя.

Законом предусмотрено увеличение с 1 мая 2024 года акцизов на обычные вина до 108 руб. за 1 л, до 112 руб. — в 2025 году и до 116 руб. — в 2026 году. На игристые вина и винные напитки акцизы с мая следующего года поднимут до 141 руб. за 1 л, а также до 147 и 153 руб. в 2025 и 2026 годах.

Глава государства заявил, что больше доходов с акцизов на табак и алкоголь необходимо направлять на решение социальных вопросов. Эти средства должны идти в том числе и на развитие спорта. Речь идёт о развитии спортивной инфраструктуры, создании условий для занятий физической культурой и спортом, уточнил российский лидер.