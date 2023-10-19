Путин призвал направить больше доходов с акцизов на развитие спорта
Путин призвал направить на спорт больше доходов с акцизов на табак и алкоголь
Пермь, 19 октября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Больше доходов с акцизов на табак и алкоголь необходимо направлять на решение социальных вопросов. Об этом 19 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что эти средства должны идти в том числе и на развитие спорта.
«Безусловно, нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идёт от этих акцизов ― на вино, на водку, на коньяк, на табак ― отчислений на спорт», ― отметил глава государства.
Он уточнил, что речь идёт о развитии спортивной инфраструктуры, создании условий для занятий физической культурой и спортом.
Путин также добавил, что эти средства должны идти и на реабилитацию тех, кто употребляет алкоголь, табак, и тех, которые не должны употреблять, ― подрастающее поколение.
Также российский лидер поручил повысить отчисления в госбюджет от лотерей для поддержания спорта. Путин отметил, что он понимает, что денег не хватает всегда, однако уточнил, что это вопрос того, что государство считает приоритетным, а что — второстепенным.
Как сообщало ИА Регнум, в июле президент России подписал закон, который устанавливает ставки акцизов на 2024–2026 годы. В 2024 году акцизы на большинство подакцизных товаров будут проиндексированы на 5% вместо запланированных 4%.
В 2025 году акцизы будут проиндексированы на 4%, и на 4% — в 2026 году.
Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов ранее пояснял, что ставки предполагается проиндексировать на прогнозируемый уровень инфляции.
В части алкоголя ставки устанавливаются на продукцию с долей этилового спирта до 9%, за исключением пива, вин, сидра, российского шампанского и ряда других напитков. В части табачной продукции предполагается рост величины акцизов в том числе для табака, потребляемого путём нагревания, и жидкостей для электронных систем.
Министерство здравоохранения России в августе поддержало предложенное Минфином увеличение акцизов на табачную продукцию стоимостью больше 200 рублей.