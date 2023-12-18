Киев, 19 декабря, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден может попытаться использовать тему мирных переговоров между Украиной и Россией ради поддержки со стороны электората США. Выразил опасения воюющий на стороне киевской армии журналист Кирилл Сазонов в интервью Politeka.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

По словам Сазонова, президент США вполне может попытаться «продать» избирателям на выборах в 2024 году идею мирных переговоров.

«Может так случиться и назовёт это он «перемогой». Вот чего я опасаюсь», — сказал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, когда в западных странах начинаются речи о необходимости переговоров по Украине, по сути, это предложение затишья в боевых действиях, чтобы дать киевской армии возможность перевести дух. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

На встречах политологи без стеснения говорили о перемирии на некий период, так как ВСУ нужно время, чтобы пополнить силы.

Украинский план «Б» на случай прекращения западной помощи завершится бегством представителей киевского режима и банкротством Украины. Об этом 18 декабря заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

План «Б» означает «бежать» и фактически подразумевает продолжение киевским режимом войны с собственным народом за счёт этого же народа.

Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его подельники идут до конца в деле уничтожения людей, живущих на пока ещё подконтрольных им землях, по формуле «до последнего украинца».