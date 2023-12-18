Вашингтон, 19 декабря, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Россия ожидает от западных стран скорейшего отказа от политики односторонних ограничений против Ирана, заявил 18 декабря на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Любые другие сценарии ставят под вопрос перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряжённой ситуации на Ближнем Востоке», — добавил российский дипломат.

По словам Небензи, Россия убеждена в безальтернативности СВПД.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что так называемая «иранская сделка», или Соглашение по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, устарела. Он отметил, что это не означает отказ от соглашения, но чем больше проходит времени, тем менее актуальной становится ядерная сделка.

Соглашение по ядерной программе Тегерана группой 5+1 (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) было подписано в 2015 году. Тогда Иран согласился сократить ядерную деятельность в обмен на то, чтобы проложить путь к отмене санкций. Администрация занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа вышла из сделки и снова ввела санкции в мае 2018 года.