Тегеран, 9 декабря, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Так называемая «иранская сделка», или Соглашение по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), устарела, заявил на встрече с молодежью в честь Дня студента министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передаёт агентство ISNA.

«В связи с тем, что наши красные линии не были приняты другой стороной, сегодня мы не находимся на пути к подписанию соглашения по СВПД», — сказал глава иранского МИД.

Абдоллахиан отметил, что это не означает отказ от соглашения, но чем больше проходит времени, тем менее актуальной становится ядерная сделка.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призывал международное сообщество к возобновлению диалога с Ираном по ядерной программе. Взаимодействие по этой теме нужно возобновить, так как ситуация вокруг этой программы «очень неопределенна». Гросси подчеркнул, что попытка вернуть соглашение с Ираном в рамки СВПД без новой схемы не сработает.

В марте лидеры России и Китая выступили за скорейшее возобновление полного и эффективного выполнения Соглашения по иранской ядерной программе. Владимир Путин и Си Цзиньпин предложили всем заинтересованным сторонам сделать шаги, которые позволили бы достичь положительного результата в рамках переговоров по этому соглашению.

В 2015 году было подписано соглашение по ядерной программе Тегерана группой 5+1 (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия). Иран согласился сократить ядерную деятельность в обмен на то, чтобы проложить путь к отмене санкций. Администрация занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа вышла из сделки и снова ввела санкции в мае 2018 года.