Москва, 18 декабря, 2023, 20:53 — ИА Регнум. В отношении участника рэп-баттла, публично заявившего о своём желании избить беременную русскую женщину, возбуждено уголовное дело, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело возбуждено по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды).

16 декабря сообщалось о задержании участника рэп-баттла. В МВД РФ сообщили, что он уроженец Красноярского края. Рэпер подозревается в возбуждении межнациональной ненависти, рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

При обыске у задержанного были изъяты мобильные устройства, в том числе с видеозаписью, которое имеет доказательное значение, отметила Волк.

Также она опубликовала видео, на котором подозреваемый заявляет, что определённого места жительства в Москве у него нет, сознаётся, что в ходе рэп-баттла в ноябре 2023 года публично оскорбил русскую нацию, и заявляет, что раскаивается в содеянном и хочет принести извинения русским женщинам и всему русскому народу.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды по национальному признаку против актрисы с Украины Адрианны Курилец, в видеоролике перерезавшей горло мужчине в военной форме. На Украине в течение нескольких лет осуществлялась политика русофобской направленности, велось разжигание межнациональной розни и ущемлялись права русскоязычных граждан, отметил председатель СК Александр Бастрыкин.