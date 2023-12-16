Москва, 17 декабря, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Участник рэп-баттла, публично заявивший о своём желании избить беременную русскую женщину, задержан по подозрению о возбуждении межнациональной ненависти в Москве. Об этом 16 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Сотрудники столичной полиции задержали уроженца Красноярского края — участника сомнительного рэп-баттла, разошедшегося в сети интернет. Он подозревается в возбуждении межнациональной ненависти за свои тексты, возмутившие интернет-пользователей», — уточнила Волк.

Она отметила, что сотрудники полиции при обыске изъяли у задержанного мобильные устройства, в том числе с записью видео, которое имеет доказательное значение.

Кроме того, Волк опубликовала видеозапись, на котором подозреваемый заявляет что в Москве у него нет определённого места жительства и он проживает в хостелах. Также задержанный сознался в том, что действительно в ходе рэп-баттла в ноябре публично оскорбил русскую нацию.

Рэпер добавил, что раскаивается в содеянном и принёс извинения русскому народу и русским женщинам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Брат певицы Наргиз Закировой Саид заявил, что его сестра публично пожелала смерти его детям с российскими паспортами. Он заметил, что поддерживает всех, кто призывает возбудить в отношении его сестры уголовные дела по статьям о разжигании межнациональной розни и экстремизме.

Наргиз Закирова попала на уловку пранкеров, которые убедили последнюю, что она разговаривает с Владимиром Зеленским. В разговоре с фейковым президентом певица выдала ряд высказываний, за которые её осудили в России. Например, фраза «Хорошие русские — это мёртвые русские», «Я помогаю ВСУ» и другие.

Певице из Узбекистана уже запретили въезд на территорию России, где она стала популярной, сроком на 50 лет.