Москва, 6 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды по национальному признаку против актрисы с Украины Адрианны Курилец, в видеоролике перерезавшей горло мужчине в военной форме. Об этом 6 мая рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

Кадр из видео Адрианна Курилец

В интервью РИА Новости он отметил, что с героизацией нацизма на Украине были усилены действия, направленные на изменение сознания населения, для формирования в обществе враждебного отношения к русскоязычным жителям страны.

Бастрыкин подчеркнул, что в результате этого широко распространилась пропаганда насилия, и в одном из таких видеороликов указанная актриса призывала к насилию в отношении российских военных, изображая процесс убийства.

«Подобное видео схоже с вопиющими кадрами убийств, которые выпускают боевики запрещённой в России организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку», — сказал он.

Также Бастрыкин уточнил, что на Украине в течение нескольких лет осуществлялась политика русофобской направленности, велось разжигание межнациональной розни и ущемлялись права русскоязычных граждан. При этом он указал, что такие же тенденции имеют место в Латвии, где на уровне государства запретили празднование Дня Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, Бастрыкин рассказал, что СК России заочно предъявил обвинения двум генералам ВСУ: экс-командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и экс-командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву. Он уточнил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица.