Москва, 14 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Подорожание российских автомобилей на 40 процентов — это много. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Согласен, 40% (рост цен на отечественные авто — Прим. ред.) — много, я понимаю», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Путин заявил, что российские автомобили Aurus подешевеют, когда начнётся их массовое производство. Он уточнил, что, когда эти машины пойдут в серию, они подешевеют в два раза.

Президент 3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники в России должны использовать отечественные автомобили. Глава государства 12 сентября уточнил, что закупки российских автомобилей для чиновников скоро начнутся.

Их данных Росстата 9 декабря стало известно, что производство отечественных автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов за последний год увеличилось более чем на 40% в новых экономических условиях. При этом российский автопром удвоил производство легковых автомобилей в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.