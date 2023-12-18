Вильнюс, 18 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Утверждён детальный план работ по размещению в Литве бригады бундесвера. Об этом 18 декабря сообщило литовское минобороны.

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press

Отмечается, что подписи под документом поставили министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус.

«Утверждение детального плана свидетельствует о том, что историческое решение о дислокации в Литве бригады бундесвера успешно реализуется», — заявил Анушаускас.

Согласно плану, во второй половине 2024 года должно быть подписано межправительственное соглашение о дислокации бригады. Предполагается, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала. Постепенное прибытие немецких подразделений в Литву начнётся в 2024 году, но в полном составе бригада будет размещена к 2027 году.

В Литву будут переброшены 122-й мотопехотный батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн — Вестфалия. Расквартированный сейчас в Литве сводный батальон НАТО войдёт в состав бригады.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Писториус заявил, что в Литве разместят бригаду из 4 тыс. военнослужащих бундесвера. По его словам, для полноценного размещения бригады требуются казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих.

Председатель союза немецких военнослужащих Андре Вюстнер отмечал, что такое заявление главы минобороны вызвало удивление у представителей Вооружённых сил ФРГ. Он указал на множество нерешённых проблем, в том числе тех, что связаны с проведением структурных изменений, налаживанием снабжения и созданием инфраструктуры. Общественник добавил, что речь идёт о большом количестве недоделанной домашней работы как для Вильнюса, так и для Берлина.