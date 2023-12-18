Москва, 18 декабря, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Российский боец Роман Рудаков, оставивший послание на стене в Марьинке в ДНР, со школы заботился о больном брате Алексее. Об этом рассказала МК.RU его классный руководитель Марина Николаевна.

Кадр из видео Роман Рудаков

«Рома очень переживал за брата, у Лёши были проблемы со зрением, ему трудно было читать, тяжело давался ряд предметов. К нам в класс приходила их старшая сестра, разговаривала с ребятами, просила, чтобы они не задевали Лёшу. Рома всегда защищал брата, стоял за него горой», — сказала учительница.

Она также рассказала, что после того, как отец Романа не смог работать из-за болезни сердца, мальчик стал помогать матери.

Классный руководитель отметила, что военнослужащий не забывал о родных, даже находясь под огнём противника.

Соцсети Надпись, которую Роман Рудаков оставил на стене в Марьинке в ДНР

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские военные, освободившие город Марьинку в ДНР, 12 декабря нашли написанное маркером на кирпичной стене предсмертное письмо бойца с просьбой позаботиться о родных. Российские военные решили извлечь камень. Он будет храниться в штабе рядом со знаменем части.

«Кто меня найдёт позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — написал боец на белом кирпиче.