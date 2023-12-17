Москва, 17 декабря, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Последнюю просьбу российского военного нашли на стене дома в Марьинке, сообщил газете «Молот» источник в командовании полка.

Соцсети

Российские военные, освободившие город Марьинку в ДНР, 12 декабря нашли написанное маркером на кирпичной стене предсмертное письмо бойца с просьбой позаботиться о родных.

«Кто меня найдёт позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — написал боец на белом кирпиче.

Когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) выбили из Марьинки, российские военные приступили к зачистке территории. Так, в подвале одного из домов они нашли эту надпись и девять тел погибших российских бойцов. Тела направили на ДНК-экспертизу. Предположительно, штурмовая группа попала в засаду и связь с бойцами потеряли. Они держали оборону до последнего патрона и погибли как герои.

Российские военные решили извлечь камень. Он будет храниться в штабе рядом со знаменем части. Специалисты из Ростовского областного музея краеведения займутся консервацией послания на камне. Они пропитают кирпич спецраствором, чтобы сохранить его на века.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видеосюжет ростовского телевидения, в котором молодой человек показывает повестку. Выяснилось, что Роману Рудакову был 21 год. Он отправился в зону СВО через три месяца после окончания срочной службы. В видеосюжете он говорил, что надо родину защищать.

Как сообщало в марте ИА Регнум, российский боец Александр Мальцев героически погиб, в одиночку атаковав у Кременной группу солдат ВСУ. 42-летний военный подобрался к траншее украинского подразделения, ворвался в окоп, ликвидировав троих военных. Ещё двоих он взял в плен.

Позднее в Минобороны заявили, что Мальцев с двумя товарищами смог обойти противника с тыла и начать штурм опорного пункта. Завязался бой. Мальцев вытащил из-под огня двоих раненых сослуживцев, что позволило спасти их жизни, а сам в одиночку захватил опорный пункт.