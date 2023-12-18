Белград, 18 декабря, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В парламенте Сербии абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил 18 декабря президент страны Александр Вучич.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александар Вучич

По его словам, коалиция «Сербия не должна останавливаться» и рассчитывает получить не менее 127 депутатских мандатов из 250.

Кроме того, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края Воеводина, сообщает агентство ТАНЮГ.

После подсчёта 91% голосов на парламентских выборах в Сербии коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Вучича получает 47,21%, прозападный блок — 22,9%.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград и автономный край Воеводина. В голосовании могли принять участие 6 500 666 зарегистрированных избирателей.