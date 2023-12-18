Киев, 18 декабря, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Обрушение метро в Киеве является сигналом о полном разрушении инфраструктуры. такое заявление сделал 17 декабря глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это больше, чем остановка метро. Это управленческий коллапс, это технический, какой хочешь, этого просто не может быть» — пояснил эксперт.

Попенко пояснил, что инфраструктурой в стране никто не занимается, она полностью разрушена. Поэтому Попенко дал совет жителям Киева не верить заявлениям властей о восстановлении метро за шесть месяцев. По мнению эксперта, ремонт затянется из-за недостатка средств и управленческих проблем.

По мнению Попенко, из-за того, что государство целиком переложило поддержку инфраструктуры на местные власти, Украина может превратиться в подобие содружества феодальных княжеств. Выжить в таких условиях смогут только крупные города с большим бюджетом.

«Малые города будут просто умирать. <…> Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован», — заключил Попенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат Рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по поводу затопления метро и предсказал обрушение моста Патона в столице Украины.

Украинские СМИ в начале декабря сообщили, что станцию киевского метро «Олимпийская» начало затапливать водой, также началось затопление территории около станции «Черниговская», расположенной в другом районе города.

При этом 9 декабря пресс-служба киевской прокуратуры сообщила о начале досудебного расследования по факту служебной халатности после подтопления тоннелей синей ветки метро и остановки движения поездов на шести станциях. Предварительно, причиной затопления могли стать разгерметизация тоннеля метро и появление трещин в его стенах.