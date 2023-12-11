Киев, 11 декабря, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Станцию киевского метро «Олимпийская» начало затапливать водой, также началось затопление территории около станции «Черниговская», распложенной в другом районе города. Об этом 11 декабря сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Yuliia Ovsyannikovaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Киевляне сообщают, что станцию метро Олимпийская начинает затапливать водой», — говорится в сообщении.

Также на территорию около станции «Черниговская» стала поступать грязная вода.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря украинские СМИ сообщили о закрытии нескольких станций киевского метро, которые затопило из-за разгерметизации. В результате движение электропоездов на синей ветке метрополитена в Киеве перекрыли.

Позднее в этот же день пресс-служба киевской прокуратуры сообщила о начале досудебного расследования по факту служебной халатности после подтопления тоннелей синей ветки метро и остановки движения поездов на шести станциях. По предварительной информации, это произошло из-за разгерметизации тоннеля метро и появления трещин в его стенах.