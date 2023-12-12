Киев, 12 декабря, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Объяснения властей Киева по инфраструктурным проблемам города высмеял депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предупредил 11 декабря на своей странице в соцсетях, что после аварии в метро произойдёт обрушение моста Патона в Киеве.

ИА REGNUM Мост Патона. Река Днепр. Инфографика

Как отметил депутат, после объяснений молодой «экспертши» по мостам и метро ему стало понятно, что во всех проблемах с инфраструктурой Киева, включая ТЭЦ, мосты, теплотрассы и метро виноваты те, кто их построил.

«N. B. Следующим будет мост Патона», — предположил депутат Рады.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские СМИ сообщили, что станцию киевского метро «Олимпийская» начало затапливать водой, также началось затопление территории около станции «Черниговская», распложенной в другом районе города.

При этом 9 декабря пресс-служба киевской прокуратуры сообщила о начале досудебного расследования по факту служебной халатности после подтопления тоннелей синей ветки метро и остановки движения поездов на шести станциях. Предварительно, причиной затопления могли стать разгерметизация тоннеля метро и появление трещин в его стенах.