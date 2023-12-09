Прокуратура Киева начала расследование из-за подтоплений в метро
Киев, 9 декабря, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Досудебное расследование по факту служебной халатности начали в Киеве после подтопления тоннелей синей ветки метро и остановки движения поездов на шести станциях. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
Накануне городские власти объявили, что движение на Оболонско-Теремковской линии на отрезке между станциями «Лыбедская» и «Демиевская» остановлено. По предварительным данным, причинами стали разгерметизация тоннеля и появление трещин в его стенах. Это привело к подтоплению участка.
«Начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлёкшей тяжкие последствия», — говорится в сообщении киевской прокуратуры в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
В рамках следствия дадут правовую оценку действиям должностных лиц коммунального предприятия «Киевский метрополитен» и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели в пойме реки Лыбедь.
Ранее руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что подземку могло подтопить из-за некачественного выполнения работ, в частности, сооружения тоннеля без гидроизоляции и химзакрепления. В числе вероятных причин также названы появление притока у Лыбеди и плывуны — участки грунта, насыщенные водой.
Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в метро Киева произошла разгерметизация тоннеля, и туда начала поступать вода. В Сети появились кадры, на которых видны потоки воды в метро и толпы людей у закрытых станций.
Мэр Киева Виталий Кличко, пытаясь прокомментировать ситуацию с затоплением в киевском метро, не смог закончить фразу и «завис» в прямом эфире.