Вашингтон, 18 декабря, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Переговоры с Россией намерены начать США в связи с отсутствием шансов на успех у Украины. Такое заявление сделал профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Ковалик утверждает, что в Вашингтоне озабочены разбросом американских военных ресурсов по всему миру. США, по мнению Ковалика, хотят сесть за стол переговоров в связи с очень вероятным поражением в конфликте. Профессор пояснил, что ситуация в зоне боевых действий указывает на проигрыш Украины в любом случае.

«Еще в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, <…> но США наложили на это вето», — пояснил Ковалик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон,Украина не продержится в конфликте с Россией дольше февраля следующего года, но в Белом доме до последнего будут отрицать проигрыш Киева.

В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал, что Украина продержится не более одного месяца в конфликте с Россией без помощи со стороны США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 5 декабря, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Он напомнил, что диалог прервался в 2022 году по инициативе украинской стороны.

В ходе большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что Запад пока поставляет Украине всё необходимое просто так. Однако, по словам главы государства, такая помощь постепенно иссякает.