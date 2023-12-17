Париж, 17 декабря, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Французский парламентарий, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал не допустить превращения Европы в промышленную и экономическую пустыню. Для этого, он считает, нужно разработать мирный план по разрешению украинского конфликта. Об этом политик написал в социальной сети Х (ранее Twitter).

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Нам нужен мирный план, иначе Европа превратится в промышленную и экономическую пустыню», — сообщил депутат.

Дюпон-Эньян считает, что конфликт между Москвой и Киевом губит европейцев. И пока Париж оказывает финансовую помощь лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, страна платит за американский газ в четыре раза больше, а бедность стремительно растет.

Как сообщало 17 декабря ИА Регнум, этот французский депутат призывал Зеленского прекратить губительный для Европы конфликт.

16 декабря первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал, что Киев упустил шанс заключить выгодное мирное соглашение с Москвой, теперь любой договор будет означать для киевского режима капитуляцию.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом начались зимой 2022 года, два раунда из которых состоялись в Беловежской пуще при поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ещё один раунд прошёл в Стамбуле при содействии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда подписание мирного договора прервала украинская сторона, на которую надавил Запад. Позднее Зеленский на законодательном уровне запретил любое ведение переговоров с Россией.