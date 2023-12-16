Москва, 16 декабря, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Руководство Украины имело шанс заключить выгодное мирное соглашение с Россией, но упустило его, а теперь любое соглашение Киеву будет означать для него капитуляцию, завил 16 декабря в соцсети X первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Он напомнил, что во время мирных переговоров Киев украинская сторона парафировала соглашение, но отказалась от этого шанса.

«Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать её капитуляцию», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июне продемонстрировал парафированный договор с Киевом. Документ предусматривал нейтралитет Украины и гарантии безопасности. Российский лидер подчеркнул, что украинская сторона отказывается вести мирные переговоры, а глава киевского режима Владимир Зеленский даже ввёл запрет на них.

Председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, участвовавший в мирных переговорах в 2022 года в Стамбуле, в ноябре 2023 года признался, что украинская сторона тогда была готова подписать соглашение с Россией. Причиной отказа подписать соглашение стал приезд тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, который сказал не подписывать документ. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что киевский режим сам признал свой марионеточный характер.