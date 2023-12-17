Малага, Испания, 17 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В результате столкновения двух поездов в Испании пострадали 13 человек, двоих госпитализировали, сообщила 17 декабря испанская газета Diario Sur.

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Авария произошла 16 декабря в 21:30 (19:30 мск) в Андалусии на станции Эль Чорро на линии средней дальности, соединяющей Малагу и Севилью. Произошло боковое столкновение. Как отмечает издание, один из поездов частично сошёл с рельсов.

Всего в обоих поездах находились 253 пассажира — 153 человека ехали в одном составе и 100 — в том, который шёл в противоположную сторону.

Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Двоих доставили в больницу в районе Валье-дель-Гуадальорсе. Нескольким пострадавшим потребовалась помощь в связи с нервным потрясением.

Как сообщало ИА Регнум, в Ульяновской области 22 ноября столкнулись пассажирский поезд и маневровый локомотив. Инцидент произошёл у станции Бряндино в Чердаклинском районе. В поезде, следовавшем из Адлера в Пермь, ехали 396 человек, в том числе 94 ребёнка.

За медицинской помощью обратились 25 человек. У пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, диагностировали ушибы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК РФ).