Ульяновск, 22 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Telegram-канал «112» опубликовал 22 ноября кадры с места столкновения пассажирского поезда и локомотива в Ульяновской области.

На видеозаписи видно, что инцидент произошёл в тёмное время суток. Локомотив пассажирского поезда получил заметные повреждения. К моменту съёмки локомотив поезда и тепловоз находились уже на значительном расстоянии друг от друга.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в Чердаклинском районе между станциями Бряндино и Тиинск. С тепловозом столкнулся пассажирский поезд «Адлер — Пермь», в котором находились 396 человек, в том числе 94 ребёнка.

В результате столкновения поездов в Ульяновской области жертв нет, отметили в управлении на транспорте Следственного комитета России. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что, по предварительным данным, к медикам после ЧП обратились 25 человек, а серьёзно пострадавших в результате столкновения поездов не было.

В Минздраве в свою очередь отметили, что пассажиры поезда получили ушибы. Представители РЖД, кроме того, сообщили, что пострадавшие пассажиры получат компенсации и что компания готова оплатить их лечение.