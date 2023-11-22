Ульяновск, 22 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Пассажирский поезд и маневровый локомотив столкнулись в Чердаклинском районе Ульяновской области 22 ноября, в результате пострадали 25 человек.

t. ptprok

Авария у станции Бряндино

По информации РЖД, пассажирский поезд и маневровый локомотив столкнулись в 14:49 мск на станции Бряндино Куйбышевской железной дороги. Поезд следовал из Адлера в Пермь, в нём находились 396 человек, в том числе 94 ребёнка.

Столкновение было попутным: поезд врезался в стоящий маневровый тепловоз. Удара избежать не удалось, хотя машинист успел отреагировать и применил экстренное торможение. Схода подвижного состава не произошло.

В Сети опубликовано видео с места аварии.

Пострадали люди, погибших нет

За медицинской помощью после аварии обратились 25 человек, в том числе один несовершеннолетний. Люди получили ушибы, им оказали необходимую помощь, сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании принесли глубочайшие извинения пассажирам поезда и пообещали начислить дополнительные бонусы за поездку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, компания готова взять на себя расходы на лечение, заверили в РЖД.

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В минздраве Ульяновской области добавили, что госпитализация никому из пострадавших не потребовалась. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал оказать землякам необходимую помощь и отметил, что находится на связи с ответственными ведомствами и перевозчиком.

Грубая ошибка на станции и уголовное дело

Компания-перевозчик приступила к внутренней проверке «по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино», которое привело к аварии. Из-за инцидента на один час был задержан пригородный поезд Димитровград — Ульяновск, в движении других поездов изменений не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Инциденты на железной дороге в Ульяновской области

ИА Регнум сообщало 16 ноября, что в Ульяновске ученика 5-го класса задержали за попытку поджечь оборудование на железной дороге рядом с Императорским мостом. По словам школьника, кураторы с Украины угрожали его семье и заставили мальчика пойти на поджог.

Ранее в ноябре машинист грузового поезда спугнул поджигателя релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге, когда тот обливал оборудование бензином из канистры. Прибывшие на место полицейские обнаружили следы взлома на батарейном и релейном шкафах. Рядом с ними нашли пластиковую бутылку с остатками зажигательной смеси и коробок со спичками. Злоумышленника стали искать по камерам видеофиксации.

Инцидент с поджогом релейных шкафов произошёл в июле на перегоне Лаишевка — Ульяновск-3 Куйбышевской железной дороги. В РЖД сообщили о вмешательстве «посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Огнём были уничтожены три шкафа, ещё один оказался вскрыт. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.