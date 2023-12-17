Киев, 17 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank в списке организаций, которых Киев считает «спонсорами войны». Информацию об этом 17 декабря опубликовали на сайте органа.

ТАСС/MAGO/Elmar Gubisch

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вена заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций, требуя исключить группу Raiffeisen из чёрного списка. Агентство Reuters 16 декабря сообщило, что австрийская сторона сняла вето с санкций, когда представители Украины согласились не относить группу банков к «спонсорам войны».

НАПК внесло Raiffeisen Bank в список 23 марта. В агентстве в качестве причины назвали то, что банк сохранил свой бизнес из России и заплатил в течение 2022 года €559 млн в российский бюджет в виде налогов.

Как сообщало ИА Регнум, проект 12-го пакета санкций против России согласовали в ноябре. В него, среди прочего, вошёл запрет на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года и поэтапное введение рестрикций против российских камней, обработанных в третьих странах. Кроме того, ЕС намерен ввести ограничение на продажу России некоторых видов химикатов, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для беспилотников.