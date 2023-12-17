Москва, 17 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Присутствующие на Украине иностранные наёмники по обыкновению толкают вперёд мобилизованных солдат. Когда те пытаются сдаться в плен, их просто расстреливают. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«И наёмники, как правило, они вперёд не лезут. Они вперёд толкают мобилизованных украинцев, затянутых в армию силком. Они только сзади стоят по определённым точкам, и в случае, если военнослужащие пытаются сдаться в плен, они их просто-напросто расстреливают. Вот функция наемников на сегодняшний день», — пояснил Сальдо.

В этот же день глава Херсонской области объяснил, почему в рядах ВСУ становится всё меньше наёмников. Это происходит из-за понимания, что против армии России нельзя воевать без идеи даже за большие деньги. При этом у них нет никаких идей, кроме мысли о заработке, который поступает им из денег американских и европейских налогоплательщиков.

10 декабря ИА Регнум сообщало, что из-за больших потерь в ВСУ, особенно после неудачного наступления, Киев усилил вербовку наёмников. По некоторым данным, продолжительность жизни украинских военнослужащих на передовой на наиболее интенсивных участках иногда составляет всего четыре часа.

С 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, днём ранее власти ввели режим военного положения. На период его действия мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд с Украины.

В то же время в страну в погоне за большим заработком прибыло большое число иностранных наёмников. География их происхождения широка: страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы и СНГ.