Москва, 17 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Россия нашла способ платить за членство в ООН и других международных организациях в долларах и евро. Об этом 17 декабря рассказал директор департамента международных организаций МИД Пётр Ильичёв.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Трудности возникли годом ранее, когда из-за санкций российская сторона оказалась ограничена в международных финансовых переводах. Как отметил Ильичёв, Москве при этом всё же удалось создать механизм оплаты, в основном осуществляющийся в долларах и евро.

«Удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Рублёвый взнос в фонд ООН в области народонаселения 2022 года, как выразился дипломат, остаётся исключением из практики.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в МИД России заявили, что решение о невыплате добровольного взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) за 2022 год является вынужденным. Как пояснили в ведомстве, это связано с деструктивной линией США и стран ЕС в упомянутой комиссии и их давлением на её исполнительный комитет в целях ограничения взаимодействия комиссии с Россией.

В сентябре 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что из-за санкций российская сторона несколько месяцев не могла произвести добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).