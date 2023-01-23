Москва, 23 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Решение российской стороны о невыплате добровольного взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) за 2022 год является вынужденным шагом. Об этом 23 января говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

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В ведомстве отметили, что такой шаг «связан с деструктивной линией США и стран Европейского союза в этой региональной комиссии ООН». В МИД напомнили, что эти государства «с нарушением внутренних процедур «продавили» в исполнительном комитете ЕЭК ООН ряд нелегитимных решений, нацеленных на ограничение взаимодействия России и комиссии». В итоге российские проекты технического содействия в ЕЭК ООН, реализация которых, в свою очередь, финансируется из средств добровольных взносов, были заблокированы.

«От недружественных действий ЕС и США пострадали авторитет и эффективность комиссии, а также государства Центральной Азии и Закавказья ― основные получатели российского содействия. Именно в их интересах разрабатывались и выполнялись наши совместные проекты с ЕЭК ООН», ― говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД подчеркнули, что Россия готова вернуться к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН «после восстановления уважительного и конструктивного межгосударственного диалога на площадке комиссии». Также в министерстве добавили, что практика финансирования проектов развития по линии других организаций системы ООН Россией продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым Европейская экономическая комиссия ООН не получит взнос от России за 2022 год. Такое предложение МИД России было согласовано с Минфином России.