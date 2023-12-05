Пятигорск, Ставропольский край, 5 декабря, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о самом тёплом воспоминании из своего детства, связанным с семьей. Российский лидер вспомнил, как однажды его поставили в угол.

Сергей Карпухин/РИА Новости Владимир Путин проводит заседание Наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»

Как рассказал президент России, мама поставила его в угол за какой-то проступок и ждала извинений, однако затем быстро простила и поцеловала.

«Это материнская любовь, я думаю, в каждом из нас подсознательно сопровождает нас всю жизнь. Вот это и есть воспитание», — поведал Путин 5 декабря на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» в Пятигорске.

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Это не первая семейная история, которую рассказал президент. Так в январе этого года Путин поделился случаем, как у его матери Марии в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки. По его словам, она подошла получать хлеб и кто-то внезапно ударил по её руке и убежал.

Кроме того, в сентябре 2022 года президент на встрече со школьниками в Калининграде рассказал об уроке великодушия, которому научила бабушка в детстве.

По рассказу Путина, когда его матери Марии Шеломовой (девичья фамилия) было семь лет, к их дому в деревне пришёл нищий и она его прогнала. Но её мать отругала дочь и велела вернуть нищего, накормить его и предоставить ночлег.