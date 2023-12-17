Киев, 17 декабря, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Бежавших от мобилизации с Украины призвали лишать гражданства и имущества. С таким предложением выступила заместитель руководитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая, написав об этом в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, является экстремистской и запрещена в РФ).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозврата, лишить гражданства / арестовывать активы / другие ограничения?», — задала она вопрос гражданам.

Как сообщало 16 декабря ИА Регнум, во Львове началась «мягкая мобилизация», во время которой мужчинам начали предлагать заключить контракт на службу в рядах ВСУ. Львовский территориальный центр комплектования (военкомат. — Прим. ред.), официально назвал происходящее агитацией «по информированию граждан».

Днём ранее стало известно, что на Украине начали ловить 15-летних подростков. «Страна. ua» указала, что порядка 30 сотрудников военкомата дежурили около входа в спортклуб в Одессе, столько же проводили рейд «по ловле мальчиков» в здании.

17 ноября «Би-би-си» рассказало, что украинские власти поймали 21 113 человек, пытавшихся сбежать от мобилизации. Для побега из страны украинцы переплывая реки, кто-то убежал тёмной ночью. Большинство — 14 313 человек — предприняло попытку пересечь границу пешком или вплавь, остальные 6800 полагались на официальные документы, полученные обманным путём, с фальшивыми заболеваниями.

Всеобщая мобилизация на Украине проводится с 25 февраля 2022 года, днём ранее власти вели режим военного положения. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили выезд с Украины.