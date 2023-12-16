Львов, Украина, 16 декабря, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию», во время которой мужчин на улицах склоняли записываться на службу по контракту. Об этом стало известно 16 декабря.

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«Сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту», — сообщило украинское издание «Страна. UA».

Как сообщило Львовский территориальный центр комплектования, официально происходящее называется «агитационными мероприятиями по информированию граждан».

Как сообщало ИА Регнум, ещё в августе на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Позднее, 23 августа, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. В начале сентября стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе и последующее высшее образование, собираются лишить права на отсрочку от мобилизации из-за намерений авторов проектаувеличить мобилизационные возможности украинских войск. В конце октября в Киеве начались проверки и постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

Позднее командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявил, что армия ощущает острую нехватку военных, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой. После этого член комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что призыв в ВСУ необходимо усилить из-за больших потерь на фронте, чтобы сформировать новые бригады и соединения.